ЛДПР внесет поправку о довольствии солдат-срочников на уровне МРОТ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Фракция ЛДПР предложит поправку к рассматриваемому в первом чтении законопроекту о довольствии военнослужащих-призывников, согласно которой срочная служба будет оплачиваться на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в среду журналистам сообщил член фракции, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, вынесенный на первое чтение законопроект закрепляет, что срочники будут получать "примерно 2500-2700 рублей в месяц".

"Поправки ЛДПР будет вносить следующего содержания. Мы бы хотели, конечно, чтобы служба в вооруженных силах по призыву оплачивалась [на уровне] минимального размера оплаты труда", - сказал Шерин. "Мы будем ко второму чтению вносить свою поправку, потому что ЛДПР считает, что военнослужащий за свою службу ежемесячно должен получать ну как минимум МРОТ", - добавил депутат.

Минимальный размер оплаты труда в РФ с 1 января 2020 года составляет 12 тыс. 130 рублей.