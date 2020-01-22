"Противоракетный бой скоротечен". Что известно о секретной системе ПРО для защиты Москвы

Существующая система ПРО, защищающая Москву и центральный промышленный район страны, соответствует современным условиям и модернизируется. ТАСС — о ее потенциале и о сверхскоростных и сверхманевренных противоракетах, которые в ближайшее время заступят на боевое дежурство

Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы способна перехватить несколько десятков ядерных боевых блоков и уничтожить цель меньше чем за минуту. И несмотря на то, что систему приняли на вооружение еще в 1996 году, она до сих пор соответствует современным условиям и не устаревает, поскольку заложенные в нее конструкторские решения намного опередили время.

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В ближайшее время на боевое дежурство заступят новые ракеты ПРО, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук. "Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", — отметил он. Эта противоракета станет частью обновленной системы ПРО Москвы, которая сегодня состоит на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и предназначена для защиты от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) или случайных запусков. Однако информации об этих противоракетах, аналогов которых в мире нет, в открытых источниках очень мало, а официальные сообщения военного ведомства, как правило, не содержат каких-либо подробностей.

' ТАСС/Минобороны РФ'

"Амур" и "Дон" прикрывают Москву Еще в 2017 году журналисты американского издания The National Interest назвали нашу столицу единственным в мире городом, защищенным от ядерного удара. В рейтинге защищенности мегаполисов Москве с ее особой системой ПРО уступил даже Вашингтон. В настоящее время российскую столицу и центральный промышленный район (от Брянска до Костромы, около 486 тыс. кв. км) прикрывает система А-135 "Амур", оснащенная противоракетами шахтного базирования. Она была развернута в соответствии с договором об ограничении систем ПРО между СССР и США (подписан 26 мая 1972 года) и дополнительным протоколом от 3 июля 1974 года. СССР развернул систему ПРО вокруг Москвы, а США предпочли защитить базу с полигоном баллистических ракет шахтного базирования в Гранд-Форксе в штате Северная Дакота, но уже в 1976 году вывели этот комплекс из эксплуатации.

Описание Загрузка в шахту противоракеты А-135 "Амур" © Минобороны РФ

Проект системы А-135 был разработан в 1971 году в Научно-исследовательском институте радиоприборостроения Центрального научно-производственного объединения "Вымпел" (ныне — ПАО "МАК "Вымпел"). Главный конструктор — Анатолий Басистов. Испытания проводились в 1976–1978 годах в Казахстане. Объекты системы А-135 вокруг Москвы сооружались в 1980–1983 годах. В 1984–1989 годах произведена доработка системы для противодействия американским ракетам средней дальности Pershing II, размещенным в Европе. Государственные испытания прошли в декабре 1989-го, а 11 февраля 1991-го войсковые части ПВО заступили на опытное боевое дежурство на комплексе. В 1992-м завершена комплектация системы ракетами. 1 декабря 1995 года А-135 была поставлена на боевое дежурство на основании указа президента РФ Бориса Ельцина, в следующем году принята на вооружение войск противовоздушной обороны РФ. Система способна: обнаруживать баллистические цели на расстоянии 1,2–1,5 тыс. км, космические объекты — на расстоянии от 600 до 1 тыс. км;

одновременно сопровождать до 100 целей, отфильтровывать ядерные боеголовки от ложных целей и одновременно наводить на них несколько десятков (до 100, согласно договору о ПРО) противоракет.

На защите воздушного пространства московского промышленно-экономического района стоят противоракеты большой дальности 53Т6 и средней дальности 51Т6. Их в окрестностях столицы около 100 единиц. Американцы называют их "Галоши" и "Газели" Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

"На вооружении соединения (в составе 1-й армии ПВО-ПРО ВКС РФ) находится действующая стратегическая система ПРО, которая способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков, существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО", — сказал генерал-майор Сергей Грабчук. Таким образом, система способна отразить ограниченный ядерный удар. "Что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", — отметил он.

Описание Военнослужащие на радиолокационной станции "Дон-2Н" системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы © Минобороны РФ

Грабчук также уточнил, что длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут, цели могут быть обнаружены на расстоянии нескольких тысяч километров.

При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнение их траекторий, в расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков. Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты Сергей Грабчук командир соединения противоракетной обороны, генерал-майор

Скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/с (более чем в четыре раза выше скорости пули автомата Калашникова).

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По информации из открытых источников, противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях, расположенных на площадках под Наро-Фоминском, Сергиевым Посадом, в Лыткарине, Королеве, Софрине, Химках и Новомосковском административном округе Москвы. Также имеется командно-вычислительный центр в подмосковном Пушкине. Все они замыкаются на софринскую усеченную пирамиду высотой до 35 м — многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) "Дон-2Н". "Эта РЛС — ядро этой системы. Предназначена для доразведки целей, целеуказания на которые получены от системы предупреждения о ракетном нападении, их сопровождения и наведения на цели противоракет", — поясняет Литовкин.

Описание Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы © Михаил Метцель/ТАСС

Станция "Дон-2Н" является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны Москвы. Она может обнаружить объект размером 5 см на расстоянии до 2 тыс. км. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Также известно, что функционирование станции обеспечивается вычислительным комплексом производительностью до миллиарда операций в секунду, построенным на основе четырех суперкомпьютеров "Эльбрус-2".

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За все время эксплуатации системы было выполнено несколько этапов ее модернизации. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без снятия ее с боевого дежурства. "Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства", — сказал генерал Грабчук. При этом он подчеркнул, что нынешняя система ПРО, ставшая на боевое дежурство 24 года назад, соответствует современным условиям и в ближайшее время не устареет. "Конструкторские решения, заложенные в систему при ее создании, намного опередили свое время, это и позволяет в настоящее время успешно расширять спектр решаемых задач и адекватно реагировать на появление перспективных средств воздушно-космического нападения противника", — отметил он.

' ТАСС/Ruptly'

"Нудоль" на смену "Амуру" Войска ПВО и ПРО ВКС имеют серьезный технический и технологический задел в области разработки и применения средств ПРО. Проводится модернизация информационных средств системы, ведутся научные и опытно-конструкторские разработки по созданию перспективных средств. О том, что Россия испытывает элементы новой системы противоракетной обороны А-235 "Нудоль" (такое название часто фигурировало в СМИ), стало известно в 2014 году. Она придет на смену системе А-135. В 2018 году сообщалось, что новая противоракета сможет справиться и с одиночными, и с групповыми ракетными ударами, а также способна противостоять МБР нового поколения, оснащенным различными комплексами средств преодоления ПРО.

Описание Доставка новой противоракеты на полигон Сары-Шаган © Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

По данным из открытых источников, речь идет об испытаниях усовершенствованной противоракеты 53Т6М (по классификации НАТО — Gazelle), которая уже применяется в системе противоракетной обороны. У модернизированной ракеты — новая силовая установка и высокотехнологичная бортовая радиоэлектронная аппаратура, которая гарантирует точный перехват целей. По словам военного обозревателя ТАСС, А-235 является продолжением противоракет, созданных советскими конструкторами Львом Люльевым из екатеринбургского МКБ "Новатор" и Петром Грушиным из подмосковных Химок — машиностроительное конструкторское бюро "Факел".

Первая противоракета "Факела" (тогда он назывался ОКБ-2) В-1000 перехватила и уничтожила боевой блок баллистической ракеты Р-12 на высоте 25 км и на расстоянии 60 км еще 4 марта 1961 года. Как потом заявил с трибуны ООН первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, попала "мухе в глаз". Американцы сделали это только через 30 лет и до сих пор попадают ракетой в ракету через раз Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

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"Это событие соизмеримо по значимости с эпохальными достижениями человечества в XX веке, такими как создание ядерного оружия и первым полетом человека в космос. Однако в связи с закрытостью темы это достижение советской науки и техники не было широко представлено международной общественности", — отметил генерал Грабчук. Известно, что модернизированная система ПРО будет иметь неядерные средства перехвата ракет. В 2014 году генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов заявлял, что в России создается аналог комплекса ПРО THAAD, который позволяет решать задачи по перехвату баллистических ракет средней дальности и в ограниченном масштабе — боеголовок МБР. Также создается аналог и другого американского комплекса ПРО — GMD с ракетой-перехватчиком GBI. При этом он будет в мобильном варианте. "У него несколько другие характеристики — по требованию Министерства обороны мы должны обеспечить существенно более высокую эффективность перехвата, чем это делают американцы", — заверял он тогда.

О системе THAAD Американская компания Lockheed Martin называет свое детище "одной из самых продвинутых систем противоракетной обороны в мире" и заявляет, что с 2005 года испытания системы ни разу не заканчивались неудачей. Мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) был разработан для перехвата головных частей баллистических ракет малой и средней дальности на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Включает три пусковые установки, 24 противоракеты и командный пункт. Впервые поступил на вооружение армии США в 2008 году. Его тактико-технические характеристики засекречены, но, по оценкам экспертов, он способен сбивать цели при скорости до 3 км/с на высоте до 150 км и на удалении 200 км. Радиус действия радара — до 2 тыс. км. Продолжение

С 1999 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане проводятся испытательные пуски противоракет по программе продления сроков их эксплуатации. Ежегодно — по одному-два пуска, однако в последние годы их количество увеличилось в несколько раз, в том числе за счет испытаний нового изделия.

Описание Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган © Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Так, после проведения успешного испытательного запуска 12 февраля 2018 года сообщалось, что испытанная новая противоракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением МБР нового поколения. Кроме этого, отмечалось, что ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Как в случае с первым удачным запуском, так и с последующими военные сухо рапортовали: ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время. Запуски осуществлялись боевыми расчетами войск ПВО и ПРО ВКС и представителями промышленности. Детальные характеристики испытаний не разглашались.

' ТАСС/Минобороны РФ'