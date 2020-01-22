Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении денежного довольствия срочников

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума в первом чтении единогласно приняла проект изменений в закон о денежном довольствии военнослужащих, закрепляющий денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей для солдат срочной службы, а также надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время и за командование воинскими подразделениями. Законопроект Госдуме представила замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

Принятые изменения фактически законодательно закрепляют положения эксперимента по денежному довольствию военнослужащих по призыву, проводимого с 2012 года.

"Во время эксперимента военнослужащим по призыву денежное довольствия выплачивалось в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время и за командование воинскими подразделениями. Целью эксперимента являлось увеличение денежного довольствия военнослужащих, что способствовало повышению престижа военной службы по призыву", - сообщила Шевцова.

По ее словам, законопроект подготовлен в связи с окончанием сроков окончания эксперимента и с целью сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву. "Действие законопроекта вступает в силу с 1 января 2019 года в отношении военнослужащих вооруженных сил, а в отношении военнослужащих в других органах исполнительной власти - с 1 января 2020 года", - отметила заместитель министра.

Шевцова добавила, что реализация закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

Предложения ЛДПР

В свою очередь фракция ЛДПР перед голосованием предложила на принятой законодательной базе в будущем рассмотреть повышение размера довольствия с 2 тыс. рублей до суммы, сопоставимой с минимальным размером оплаты труда, который с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.

По словам представителя фракции Александра Шерина, данную сумму можно выплачивать не сразу, а накапливать до завершения срока службы по призыву. В случае успешного прохождения срочной службы без нарушений и замечаний, данная сумма выплачивалась бы отслужившему срочнику в качестве "подъемной".

Также в ЛДПР призвали рассмотреть возможность оплаты государством обучения в вузах для отслуживших срочную службу. Как отметил Шерин, это будет способствовать дальнейшему повышению престижа службы по призыву, а также способствовать снижению количества неуставных отношений в войсках.