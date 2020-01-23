До 450 боевиков атаковали войска Сирии в Идлибе с двух направлений

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Около 450 боевиков атаковали с двух направлений в Идлибе правительственные войска Сирии. Об сообщил в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны).

"22 января с наступлением темного времени суток на направлении Абу-Джрейф - Самка до 200 боевиков группировки "Исламская партия Туркестана" [запрещена в РФ], при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" атаковали позиции сирийских правительственных войск", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Центре по примирению, одновременно около 21:00 на направлении Маар-Шмарин - Крати два отряда террористов общей численностью около 250 человек атаковали правительственные силы, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 км и по фронту - до 2,5 км "при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух "джихад-мобилей".

Правительственные войска Сирии из-за атак боевиков в Идлибе с 22 на 23 января потеряли до 40 человек убитыми и 80 ранеными.

"В ходе наступления незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийских правительственных войск уничтожено до 50 боевиков, до 90 получили ранения. Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными", - говорится в сообщении центра.