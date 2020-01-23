Российские истребители дважды за неделю поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские истребители два раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 40 летательных аппарата, что практически в два раза больше, чем на предыдущей неделе. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 220 летных смен на 86 аэродромах.

На прошлой неделе истребителям РФ пришлось трижды подниматься в воздух на перехват, а разведку вдоль границ вели 22 летательных аппарата.