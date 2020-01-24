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В России разработали новый вертолет для спецназа

Речь идет о новой версии вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) разработал новую версию вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава холдинга Андрей Богинский.

Летом 2019 года "Вертолеты России" подписали с Минобороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.

"У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями - даже не самой машины, а дополнительного оборудования", - сообщил Богинский.

Он уточнил, что в доработанном варианте вертолета улучшены "средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели". "Речь о системах более высокого уровня. Это результат по интеграции тех решений, которые предлагает наша кооперация", - отметил глава холдинга.

Как уточнил ТАСС источник в авиастроительной отрасли, новая модификация получила неофициальное обозначение Ми-8АМТШ-ВН2. По словам источника, машина является промежуточным звеном от Ми-8 к перспективному вертолету - боевой машине десанта (БМД) для аэромобильных подразделений ВДВ "нового типа". В начале 2019 года другой источник ТАСС сообщал, что в интересах ВДВ активизирована работа по модернизации существующих вертолетов и разработке нового вертолета-БМД.

Ми-8АМТШ-ВН в купленной военным ведомством версии оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, вооружен двумя курсовыми пулеметами калибра 12,7 мм на спецподвеске, адаптирован под применение очков ночного видения, имеет бортовой комплекс обороны. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены броней из титанового сплава, пол грузовой кабины, а также борта закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

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