{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минобороны пригласило страны НАТО поучаствовать в АрМИ-2020

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью 6 тысяч человек

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минобороны РФ пригласило военных 90 государств мира, в том числе страны НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.

Он напомнил, что шестые Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.

"В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса", - сказал Шойгу.

По его словам, за пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран.

Шойгу рассказал, что в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью 6 тысяч человек.

На данный момент в Вооруженных силах РФ проходят отборочные этапы игр. "В настоящее время к отборочным мероприятиям привлечено около 50 тысяч российских военнослужащих", - рассказал министр обороны.

Нововведения

Минобороны сделает конкурсы армейских игр более зрелищными в этом году, повысится сложность трасс и судейские требования.

"Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что для проведения соревнований на высоком уровне предстоит большая, скрупулезная работа, в том числе с привлечением федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

"Особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию, а также логистике", - отметил глава Минобороны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Реклама на ТАСС
В России разработали новый вертолет для спецназа
Речь идет о новой версии вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС