Военные Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совместная миссия Канады и США с 27 января по 1 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией России. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 27 января по 1 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на канадском самолете наблюдения C-13OJ. В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал он.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. РФ ратифицировала его 26 мая 2001 года.