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Военные связисты на Северном Кавказе получили новейшие мобильные пункты управления

Они предназначены для управления и обмена информацией в полевых условиях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Подразделения связи Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе получили комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, предназначенные для управления и обмена информацией в полевых условиях, сообщили в понедельник в пресс-службе военного округа.

"В подразделения связи 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе поступили около 10 комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5", - говорится в сообщении.

Новейшие комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

Уточняется, что оснащение мобильными комплексами позволяет в два раза сократить время на развертывание командных пунктов, а также в короткие сроки сменить место дислокации, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

"Комплексы АПЕ-5 установлены на базе автомобиля "Камаз" и включают автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции", - пояснили в пресс-службе ЮВО.

АПЕ-5 оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

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