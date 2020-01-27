Боевые возможности системы противоракетной обороны Москвы будут расширены

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Боевые возможности системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут расширены. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без ее снятия с боевого дежурства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.