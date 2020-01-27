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Боевые возможности системы противоракетной обороны Москвы будут расширены

Сейчас проводятся работы по модернизации всей системы ПРО без ее снятия с боевого дежурства

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Боевые возможности системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут расширены. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без ее снятия с боевого дежурства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Успешно ведутся работы по перспективным противоракетам, происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", - говорится в сообщении.

Система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

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