Боевые возможности системы противоракетной обороны Москвы будут расширены

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Боевые возможности системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут расширены. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без ее снятия с боевого дежурства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Успешно ведутся работы по перспективным противоракетам, происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", - говорится в сообщении.
Система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.