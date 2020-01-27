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Кризис в Сирии

В Минобороны РФ сообщили, что боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе

Информация получена от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Угроза проведения боевиками провокаций с использованием химического оружия на территории идлибской зоны деэскалации в Сирии по-прежнему сохраняется. Об этом журналистам в понедельник сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, в населенные пункты Кафр-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор", - сказал он.

Кроме того, получены сведения о складировании боевиками отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб. Руководитель российского Центра также сообщил, что в населенных пунктах Акрабат и Сальхаб провинции Идлиб действуют лаборатории, в которых специалисты, прошедшие подготовку в Европе, осуществляют синтез отравляющих веществ. "Запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб", - добавил он, подчеркнув, что бандформирования и их сообщники из числа "Белых касок" в очередной раз готовят провокацию с целью обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения.

В понедельник о подготовке боевиками провокации с использованием химического оружия сообщало агентство SANA. По его данным, таким образом террористы намерены попробовать остановить продвижение сирийской армии.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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