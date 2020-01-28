Российские военные проинспектируют военный объект США в Германии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские военные 28 января посетят военный объект США на территории Германии. Об этом во вторник сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков. По его словам "посещение по оценке будет проводиться 28 января 2020 года в течение одного дня".

Как отметил Рыжков, инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Также будет проведен брифинг, во время которого командование предоставит информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года во время пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.