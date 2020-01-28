"Технодинамика" передаст модернизированные шасси для самолета Ил-112В до конца года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Самарское предприятие "Авиаагрегат" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех) до конца года передаст Воронежскому самолетостроительному обществу первую модернизированную партию шасси и гидроцилиндров для нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Технодинамики".

"В 2019 году конструкторы "Авиаагрегата" провели доработку конструкции опытных опор шасси и гидроцилиндров Ил-112В, доработаны проводка трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112В, а также система герметичности в гидроагрегатах", - уточнили в холдинге.

Предприятие успешно провело цикл испытаний всех доработанных агрегатов. "Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, оперативно реагируя на их требования. В соответствии с решением по оптимизации взлетной массы самолета вносятся коррективы в конструкторскую документацию и технологические процессы", - отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Контракт на разработку шасси и гидроцилиндров для самолета Ил-112В холдинг "Технодинамика" и АО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" заключили в 2015 году. Первые комплекты были переданы ПАО "Ил" для статических и летных испытаний в 2017 году.

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Свой первый испытательный полет он совершил 30 марта 2019 года с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Общая продолжительность полета составила около 45 минут. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, Ил-112В будет способен перевозить до 5 тонн груза. Самолет предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.