Марш-бросок десантников из восьми городов в Москву пройдет в феврале

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Марш-бросок на лыжах и в пешем порядке команд ВДВ стартует из восьми городов России 1 февраля. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном во вторник.

"1 февраля сего года одновременно с восьми точек будет дан старт комбинированному марш-броску, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, который будет совершен комбинированным способом (на лыжах и в пешем порядке в регионах, где отсутствует снежный покров)", - говорится в сообщении.

Десантники посетят более 100 городов, в каждом из которых пройдут патриотические мероприятия, уроки мужества, показательные выступления. Как уточнили в пресс-службе, семь участвующих команд - представители гвардейских воинских частей и соединений ВДВ, еще одна - курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова. Каждая из них будет состоять из 30 человек.

Весь маршрут составит 7,5 тыс. км. Лыжная часть охватит Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград. Также десантники посетят 14 городов воинской славы. Старт марш-броску будет дан командующим ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым.

"Основными целями марш-броска является популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества", - уточнили в пресс-службе.

Команды соберутся в Наро-Фоминске 17 февраля. 19 февраля пройдет чествование участников марш-броска в Москве на Поклонной горе.