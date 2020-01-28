{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рособоронэкспорт заключил первый экспортный контракт на новейшие вертолеты Ми-38Т

Компания прорабатывает соглашения о поставке этих машин еще в несколько стран

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" заключила первый контракт с иностранным заказчиком на поставку новейших транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписало первый внешнеторговый контракт на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолетов среднего класса Ми-38Т производства Казанского вертолетного завода, входящего в АО "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех", - сообщили в компании.

По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, слова которого приводят в пресс-службе, компания прорабатывает соглашения о поставке этих машин еще в несколько стран.

"Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих. Его первый полет состоялся в конце 2018 года, а сегодня помимо уже законтрактованных машин "Рособоронэкспорт" отрабатывает еще несколько заявок на их поставку иностранным партнерам", - приводят в компании слова Михеева.

Как отметили в пресс-службе, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки география часто затрудняет доставку грузов или личного состава до места назначения по земле. Ми-38Т поможет заказчику избежать лишних затрат.

Опытный образец Ми-38Т совершил первый полет 23 ноября 2018 года. Вертолет предназначен для круглосуточной переброски по воздуху личного состава численностью до 40 человек с высадкой на неподготовленные площадки, эвакуации раненых (до 12 лежачих или до 30 сидячих раненых в сопровождении двух медработников), перевозки грузов массой до 5000 кг в грузовой кабине или до 5000 кг - на внешней подвеске.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского Ми-38. Вертолет может быть переоборудован в санитарный, также есть возможность установки дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Машина может развивать максимальную скорость до 300 км/час. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая арктический вариант.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Минобороны сообщили, что боевики продолжают обстрелы Алеппо
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков еще раз предупредил о возможных провокациях с использованием химического оружия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС