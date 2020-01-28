Рособоронэкспорт заключил первый экспортный контракт на новейшие вертолеты Ми-38Т

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" заключила первый контракт с иностранным заказчиком на поставку новейших транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписало первый внешнеторговый контракт на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолетов среднего класса Ми-38Т производства Казанского вертолетного завода, входящего в АО "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех", - сообщили в компании.

По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, слова которого приводят в пресс-службе, компания прорабатывает соглашения о поставке этих машин еще в несколько стран.

"Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих. Его первый полет состоялся в конце 2018 года, а сегодня помимо уже законтрактованных машин "Рособоронэкспорт" отрабатывает еще несколько заявок на их поставку иностранным партнерам", - приводят в компании слова Михеева.

Как отметили в пресс-службе, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки география часто затрудняет доставку грузов или личного состава до места назначения по земле. Ми-38Т поможет заказчику избежать лишних затрат.

Опытный образец Ми-38Т совершил первый полет 23 ноября 2018 года. Вертолет предназначен для круглосуточной переброски по воздуху личного состава численностью до 40 человек с высадкой на неподготовленные площадки, эвакуации раненых (до 12 лежачих или до 30 сидячих раненых в сопровождении двух медработников), перевозки грузов массой до 5000 кг в грузовой кабине или до 5000 кг - на внешней подвеске.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского Ми-38. Вертолет может быть переоборудован в санитарный, также есть возможность установки дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Машина может развивать максимальную скорость до 300 км/час. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая арктический вариант.