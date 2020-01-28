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Шойгу: отношения РФ и Индонезии могут выйти на уровень стратегического партнерства

Министр обороны заявил, что это событие станет важной вехой в двусторонних отношениях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Двусторонние отношения России и Индонезии, в том числе по линии военных ведомств, имеют все предпосылки для выхода на стратегический уровень. Об этом во вторник заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах в Москве с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

"Рассматриваем Индонезию как одного из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие с которыми традиционно строится на дружбе и взаимном доверии. Отмечаем наличие предпосылок для вывода двусторонних связей на уровень стратегического партнерства", - сказал он.

Министр обороны РФ также выразил надежду, что в этом году будет подписана соответствующая декларация о стратегическом партнерстве. Данное событие станет важной вехой в двусторонних отношениях.

"Готовы и далее координировать совместные действия для поступательного развития российско-индонезийских связей, в том числе в сфере военного и военно-технического сотрудничества, а также в многостороннем формате по линии диалоговых партнеров "СМОА-плюс", - отметил Шойгу.

Индонезийский министр также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами. "Мы в Индонезии рассматриваем Россию как одну из крупнейших держав мира. Россия, а ранее Советский Союз, всегда помогали Индонезии в трудные минуты, всегда были на стороне Индонезии. Мы всегда желали и желаем быть близкими с Россией, развивать с ней дружеские отношения", - сказал он.

Сергей Шойгу в ходе переговоров также выразил соболезнования индонезийскому народу в связи с разрушительным наводнением в Джакарте.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования индонезийскому народу и всем, кто потерял своих родных и близких в результате наводнений и оползней в столице Индонезии и прилегающих к ней районах в середине января", - сказал он во вторник на переговорах в Москве.

Столица Индонезии Джакарта в новогоднюю ночь пережила самые разрушительные наводнения с 2007 года. В результате погибли более 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей.

Участие в праздновании 75-летия независимости Индонезии

Министр обороны РФ заявил, что представители Вооруженных сил РФ в августе этого года могут принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию независимости Индонезии. 

Шойгу отметил, что встреча проходит в год, когда отмечается целый ряд знаменательных событий. Праздничные мероприятия состоятся по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией (3 февраля 1950 года) и 75-летия независимости Республики Индонезия (17 августа 1945 года).

"Минобороны России готово принять участие в торжествах", - сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, он отметил, что в свою очередь Россия в 2020 году будет праздновать 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончание Второй мировой войны.

В новость были внесены изменения (16:10 мск) — обновлена информация по тексту.

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