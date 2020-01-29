Коллегия Минобороны обсудит выполнение поручений Путина в социальной сфере

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Участники коллегии Минобороны РФ обсудят в среду план мероприятий по выполнению поручений президента Владимира Путина в социальной сфере, которые он озвучил в послании Федеральному собранию. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Участники заседания обсудят мероприятия Министерства обороны Российской Федерации на 2020-й и последующие годы по выполнению задач социальной направленности, поставленных президентом Российской Федерации в ежегодном послании Федеральному собранию", - говорится в сообщении.

Заседание коллегии возглавит министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также в нем примут участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти, общественных и других организаций, отмечается в сообщении.

Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 15 января объявил о масштабных мерах, в том числе в социальной сфере, которые потребуют внесения изменений в Конституцию РФ.