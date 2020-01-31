Российские истребители за неделю не поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю ни разу не поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 25 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 218 летных смен на 68 аэродромах.

На прошлой неделе истребителям РФ пришлось дважды подниматься в воздух на перехват, а разведку вдоль границ вели 40 летательных аппаратов.