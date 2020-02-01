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Китайская вирусная пневмония
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В Минобороны раскрыли подробности предстоящей эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

По данным ведомства, эвакуировать граждан РФ будут пять самолетов с вирусологами на борту
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эвакуировать россиян из Китая по поручению президента РФ Владимира Путина будут пять самолетов ВКС с военными вирусологами на борту. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

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В Минобороны отметили, что министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации граждан РФ.

"В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолетов ВКС России. На каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами", - уточнили в ведомстве.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин приказал ВКС РФ направить самолеты в Китай для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов страны.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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