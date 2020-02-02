{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии прошли масштабные стрельбы при участии около 2,6 тыс. военных ЮВО

В стрельбах было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Около 2,6 тыс. мотострелков Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели боевые стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели контрольные боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии <...> К отработке практических задач было привлечено около 2,6 тыс. военнослужащих соединения и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений выполнили стрельбы на дальностях до 4 км из штатного вооружения, в том числе танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и автоматов Калашникова.

В ходе стрельб военные продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотниками.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Минобороны раскрыли подробности предстоящей эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС
По данным ведомства, эвакуировать граждан РФ будут пять самолетов с вирусологами на борту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС