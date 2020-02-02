В Северной Осетии прошли масштабные стрельбы при участии около 2,6 тыс. военных ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Около 2,6 тыс. мотострелков Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели боевые стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели контрольные боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии <...> К отработке практических задач было привлечено около 2,6 тыс. военнослужащих соединения и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений выполнили стрельбы на дальностях до 4 км из штатного вооружения, в том числе танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и автоматов Калашникова.

В ходе стрельб военные продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотниками.