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Модернизированный Ту-160М выполнил первый полет

Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 34 минуты

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в воскресенье осуществил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Туполев".

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"2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160", - отметили в ПАО "Туполев".

В пресс-службе уточнили, что самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 34 минуты. Во время полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме.

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