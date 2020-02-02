Модернизированный Ту-160М выполнил первый полет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в воскресенье осуществил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Туполев".

"2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160", - отметили в ПАО "Туполев".

В пресс-службе уточнили, что самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 34 минуты. Во время полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме.