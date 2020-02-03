Итальянские инспекторы посетят авиационный полк в Тверской области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Инспекторы из Италии посетят 3-5 февраля 790-й истребительный авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) в Тверской области. Об этом в понедельник сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Посещение будет проходить в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"В период с 3 по 5 февраля 2020 года на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности итальянской группой будет проведено посещение по оценке военного объекта. В качестве объекта посещения Италией определен 790-й истребительный авиационный полк Западного военного округа, дислоцированный в п. Хотилово Тверской области", - сообщил Рыжков.

Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.