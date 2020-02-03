В Северной Осетии разведчики ЮВО в ходе учений проводят уникальную спецоперацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Разведчики Южного военного округа (ЮВО) в горах Северной Осетии ходе учений проводят уникальную спецоперацию. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"В Северной Осетии на горном полигоне Дарьял разведчики Южного военного округа (ЮВО) проводят уникальную спецоперацию. По замыслу учения военнослужащие, находясь в горах, попали в засаду условного противника и преодолели психологическую полосу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, согласно легенде учений, группа разведчиков попадает в засаду. После чего командир дает приказ определить местоположение противника, нейтрализовать его и обеспечить группе безопасный отход. Условия учения максимально приближены к боевым. Обстрел группы ведется сразу с пяти точек.

"На этой учебной точке отрабатывается управление, отход, смена секторов стрельбы. В общем - целое управление группой. Так как со всех секторов ведется стрельба, взрываются имитационные снаряды, бойцам очень сложно ориентироваться в пространстве. Психологическое влияние оказывается очень сильное", - привели в пресс-службе слова командира взвода разведки, лейтенанта Владимира Абрамова.

Отмечается, что одним из важнейших этапов подготовки является преодоление психологической полосы. При этом подразделения разведки все время находятся под плотным огнем противника.

В пресс-службе добавили, что в учениях задействовано более 300 военнослужащих ЮВО. Занятия в полевых условиях продлятся месяц и пройдут в два этапа. На первом этапе организована одиночная подготовка военнослужащих, на втором - комплексное обучение: огневая, горная и тактико-специальная подготовка.