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На Северном Кавказе начались двусторонние учения при участии около 3 тыс. военных ЮВО

Они продлятся до 7 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Около 3 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе принимают участие в двусторонних тактических учениях между соединениями и воинскими частями ЮВО, дислоцированными в Чечне и Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"На Северном Кавказе началось восемь двусторонних ротных тактических учений мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Чечне и Северной Осетии <...> Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 3 по 7 февраля. Ежедневно в них принимают участие около 3 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маневры мотострелков в ходе учений поддерживают самолеты и вертолеты армейской авиации. Кроме того, боевые задачи отрабатывают подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск. В учениях задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25СМ и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Двусторонние учения пройдут на общевойсковых полигонах Серноводский в Ставропольском крае, Тарский в Северной Осетии, Альпийский и Гвардеец в Чечне, добавили в пресс-службе.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияЧечняСтавропольский край
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