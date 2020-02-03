Первые серийные ракеты "Сармат" поступят на вооружение в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Серийные поставки новых межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат", которые должны заменить в Ракетных войсках стратегического назначения тяжелые ракеты "Воевода", начнутся в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году", - написал он в статье, опубликованной в январском номере журнала "Радиоэлектронные технологии" концерна КРЭТ.

По его словам, концепцией комплекса "Сармат" предусматривается доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО. Новая ракета позволяет наносить удары по объектам на дальности до 18 тыс. км, имеет стартовую массу 208,1 тонны и массу полезной нагрузки около 10 тонн.