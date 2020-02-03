В Минобороны рассказали, когда в армию поступят комплексы С-500

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские военные провели в прошлом году испытания не имеющих аналогов в мире ракет для зенитных ракетных систем С-500. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в своей статье, опубликованной в корпоративном журнале "Радиоэлектронные технологии" концерна КРЭТ.

"В войсках ПВО-ПРО в 2019 году прошли испытания новейшего комплекса ПВО С-500 "Прометей" с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", - сказал Криворучко.

По его словам, новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году.

Замминистра обороны уточнил, что основная задача С-500 - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3500 км) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях - и на среднем участке.

Ранее Криворучко в интервью газете "Красная Звезда" сообщал, что предварительные испытания зенитной ракетной системы С-500 начнутся в 2020 году, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.

Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.