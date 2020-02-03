Минобороны России опровергло удары ВВС Турции по позициям сирийских войск

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Турецкие самолеты не нарушали госграницу Сирии и не наносили удары по позициям сирийских правительственных войск. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны), распространенном в понедельник.

"Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, потому что турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. "Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля сего года без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб", - говорится в сообщении.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии также подтвердил информацию о том, что несколько турецких военнослужащих были ранены в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе, о погибших не сообщается. "По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения. Организованы мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции", - говорится в сообщении Центра.

По сообщениям Министерства национальной обороны Турции, в понедельник четверо турецких солдат погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб. По утверждениям Анкары, обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил.