Первый полет модернизированного Ту-160 состоится в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский стратегический ракетоносец Ту-160М2 совершит свой первый полет в 2021 году, его строительство идет по плану. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Первый его [Ту-160М2] полет запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году", - написал Криворучко в своей статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии" концерна КРЭТ.

По его словам, Минобороны РФ планирует закупить 10 таких ракетоносцев до 2027 года. Новые Ту-160М2 не будут отличаться от глубоко модернизированных самолетов Ту-160М. Маркировка Ту-160М2 используется Минпромторгом России для обозначения построенных с нуля улучшенных бомбардировщиков.

На вооружении ВКС России сейчас стоят ракетоносцы Ту-160.

2 февраля в пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили ТАСС, что прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М осуществил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Полет проходил на высоте 1500 м и длился 34 минуты.