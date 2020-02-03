{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый полет модернизированного Ту-160 состоится в 2021 году

Как сообщили в Минобороны, ведомство планирует закупить 10 таких ракетоносцев до 2027 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский стратегический ракетоносец Ту-160М2 совершит свой первый полет в 2021 году, его строительство идет по плану. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Первый его [Ту-160М2] полет запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году", - написал Криворучко в своей статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии" концерна КРЭТ.

По его словам, Минобороны РФ планирует закупить 10 таких ракетоносцев до 2027 года. Новые Ту-160М2 не будут отличаться от глубоко модернизированных самолетов Ту-160М. Маркировка Ту-160М2 используется Минпромторгом России для обозначения построенных с нуля улучшенных бомбардировщиков.

На вооружении ВКС России сейчас стоят ракетоносцы Ту-160.

2 февраля в пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили ТАСС, что прошедший глубокую модернизацию ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М осуществил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Полет проходил на высоте 1500 м и длился 34 минуты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Минобороны России опровергло удары ВВС Турции по позициям сирийских войск
По данным российского ведомства, военные Турции попали под обстрел войск Сирии из-за того, что не предупредили РФ о своих перемещениях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС