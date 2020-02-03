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Фрегат "Адмирал Касатонов" поразил мишень ракетным комлексом "Полимент-Редут"

Поражение воздушной цели зафиксировали средства объективного контроля

ТАСС, 3 февраля. Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в рамках испытаний успешно выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море, поразив ракету-мишень. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Северного флота.

"Экипаж корабля поразил ракету-мишень, запущенную экипажем малого ракетного корабля "Рассвет". Поражение воздушной цели было зафиксировано средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.

После испытательной стрельбы фрегат продолжил программу государственных ходовых испытаний, его радиотехнические системы были проверены во время пролетов самолетов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" на Северном флоте начались 20 ноября 2019 года в Белом море, они проходят в несколько этапов. В ходе испытаний был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням.

В начале декабря прошлого года экипаж фрегата выполнил переход из Северодвинска в Североморск и провел серию испытаний в Баренцевом море. В частности, моряки отработали взаимодействие с авиацией и подводными лодками, испытали радиотехническое вооружение и гидроакустический комплекс.

После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ РФ. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

О корабле и ЗРК

"Адмирал Касатонов" является вторым (первым серийным) кораблем проекта 22350. В июле 2018 года в состав флота вошел головной корабль данного типа "Адмирал Горшков". На "Северной верфи" ведется строительство еще двух фрегатов данной серии - "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков". Корабли проекта 22350 станут самыми современными фрегатами ВМФ РФ. Они имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Вооружены в том числе ракетными комплексами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

"Полимент-Редут" - корабельная зенитная ракетная система с вертикальным пуском. По данным открытых источников, система способна применять зенитные ракеты 9М96МД с максимальной дальностью поражения воздушных целей до 150 км.

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