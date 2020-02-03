Российские военные провели патрулирование в Сирии без участия Турции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Турецкие военнослужащие в понедельник не участвовали в совместном с Россией патрулировании в Сирии. Подразделения российской военной полиции провели его самостоятельно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Боренков.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование", - сказал генерал.

Российские военные прошли по маршруту: Кобани (Айн-эль-Араб) - пункт пропуска Гариб - Хараб-Нас - Итвиран-Тахтани - Бадфик - Итвиран - Фаукани - пункт пропуска Гариб - Кобани.