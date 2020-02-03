Комплекс "Панцирь" сбил летевший к Хмеймиму со стороны моря беспилотник

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комплекс ПВО "Панцирь" авиабазы Хмеймим сбил в понедельник неопознанный малый беспилотник, летевший к российскому аэродрому со стороны Средиземного моря. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, с наступлением темноты средства ПВО обнаружили приближавшийся к авиабазе РФ "со стороны северо-восточной части Средиземного моря" малоразмерный беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности.

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет", - сообщили в Минобороны. Там добавили, что российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

Предыдущая, по данным Минобороны, попытка атаки на Хмеймим при помощи беспилотников была предпринята боевиками 19 января. Воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от российской авиабазы.

На сегодняшний день в Сирии действуют две группировки "Панцирей": российская на авиабазе Хмеймим и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией.