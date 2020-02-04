Военные впервые покажут на московском параде 9 мая 24 новейших образца техники

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Зрители смогут увидеть 9 мая на параде на Красной площади 24 новейших образца боевой техники, которые будут продемонстрированы впервые. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что в военном параде в Москве будут задействованы 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов. "Историческую часть парада представят 10 расчетов в военной форме времен Великой Отечественной войны и механизированная колонна легендарных Т-34 и СУ-100", - добавил министр.

Глава ведомства сообщил, что подготовка личного состава в воинских частях уже активно ведется. "С 15 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади", - уточнил Шойгу.

С учетом масштаба и важности стоящих задач он попросил всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению.