{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу поручил оперативно принимать построенные военные объекты

Министр обороны отметил, что приемка зданий и сооружений должна проходить в течение трехмесячного срока

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Приемка построенных военных объектов в России осуществляется зачастую более медленными темпами, чем необходимо. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день имеются неединичные случаи волокиты с приемкой завершенных строительством объектов, при этом зачастую по необоснованным причинам, не связанным с их строительной готовностью", - сказал Шойгу, открывая селекторное совещание.

Он уточнил, что ежегодно строится более 3500 зданий и сооружений. "Построенные объекты должны приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами на их текущее содержание. Такая работа должна проводиться соответствующими органами военного управления на постоянной основе", - отметил министр.

По словам Шойгу, Министрство обороны РФ выработало механизмы максимально оперативной передачи зданий и сооружений для их использования в повседневной деятельности войск, которые необходимо исполнять всем ответственным должностным лицам.

Он поручил главнокомандующим видами вооруженных сил, командующим войсками военных округов и родами войск, заинтересованным органам военного управления своевременно определять пользователя и балансодержателя объектов, "держать вопрос их приема в эксплуатацию на особом контроле и обеспечивать приемку зданий и сооружений в течение трехмесячного срока".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Военные впервые покажут на московском параде 9 мая 24 новейших образца техники
По словам Сергея Шойгу, это будут зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы и другая техника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС