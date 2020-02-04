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Минобороны опровергло обстрел протурецкими формированиями военной полиции РФ в Алеппо

Российские военные советники и подразделения военной полиции находятся в безопасности, сообщил руководитель центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Руководитель российского центра примирения враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) Юрий Боренков назвал не соответствующими действительности сообщения об обстреле военной полиции РФ протурецкими формированиями.

"Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности", - сказал Боренков на брифинге.

По его словам, российские военные советники и подразделения военной полиции находятся в безопасности.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что турецкая армия обстреляла позиции российских военных севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо.

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