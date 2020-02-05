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Крупнейшая оборонная выставка Индии DefExpo 2020 открывается в штате Уттар-Прадеш

Предполагается, что в салоне примут участие представители более чем 70 стран

ЛАКХНАУ /Индия/, 5 февраля. /ТАСС/. Выставка оборонной промышленности DefExpo 2020 открывается в среду в индийском городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш). Как сообщили ТАСС в организационном комитете мероприятия, 11-ый по счету салон станет крупнейшим за всю историю его проведения.

"Число участников DefExpo 2020 достигло 1029 компаний и организаций, в том числе 857 индийских и 172 зарубежных. Предполагается, что в салоне примут участие представители более чем 70 стран. В предыдущей выставке, прошедшей в 2018 году в городе Ченнаи (штат Тамилнад), приняли участие 702 компании и организации", - рассказали в оргкомитете, добавив, что площадь выставочной экспозиции DefExpo 2020 превысила 43 тыс. кв м., что на 60% больше, чем двумя годами ранее.

Индийский рынок вооружений

В оргкомитете отметили, что рынок оборонно-промышленной продукции Индии является одним из наиболее динамично развивающихся в мире.

"Прошлогодний оборонный бюджет страны стал пятым в мире и составил порядка $42,2 млрд или 3,7% от общемирового уровня оборонных затрат. Индия также располагает второй в мире по численности армией, в которой проходят службу порядка 1,3 млн человек. Общий объем оборонно-промышленного производства в стране вырос с $6,4 млрд в 2013-2014 годах до $11,4 млрд в 2018-2019 годах", - рассказали в оргкомитете, добавив, что за прошедшие два года Индия экспортировала продукцию военного назначения стоимостью $1,4 млрд в 18 стран.

"Выставка DefExpo 2020 показывает намерение индийского правительства увеличить оборот авиационно-космической и оборонной продукции и сопутствующих услуг до $26 млрд к 2025 году", - сообщил в преддверии салона министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Накануне выставки индийское правительство опубликовало данные о запланированных оборонных расходах страны в 2020-2021 финансовом году - они составят $47,012 млрд (без учета военных пенсий), увеличившись на 9% по сравнению с уходящим финансовым годом (завершится 31 марта).

Россия - один из основных участников выставки

Российское представительство на DefExpo 2020 является одним из наиболее масштабных. Как сообщили в оргкомитете, в выставке принимают участие 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ (более 10% от общего числа иностранных участников), в том числе "Рособоронэкспорт", концерн "Алмаз-Антей", холдинг "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "Техмаш" и Объединенная судостроительная корпорация.

Как отметили в Ростехе, на выставке будет представлено свыше 500 образцов российских вооружений, военной и специальной техники: модели танков Т-90С, Т-90МС, модернизированного Т-72, многоцелевой вертолет "Ансат", тяжелые Ми-171А2 и Ми-38, двигатели ТВ7-117СТ-01 для региональных самолетов Ил-114-300, ВК-2500ПС-03 для вертолетов Ми-171А2 и двигатель ТРДД-50МТ для легких летательных аппаратов. Среди новинок - универсальный боевой модуль АУ-220М, танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами (производство концерна "Техмаш"), в том числе 125-миллиметровый выстрел 3ВБМ23 ("Свинец-2") и экспериментальный образец "Манго-М" - модернизированный выстрел 3ВБМ17 ("Манго"), а также средства противодействия беспилотникам.

Как подчеркнул директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, Индия является одним из ключевых импортеров российского оружия. "Интерес к российским разработкам в регионе стабильно высокий, поэтому наше участие в таких мероприятиях, как DefExpo, расширяется с каждым годом", - приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

Концерн "Алмаз-Антей" в Индии впервые представит новейший зенитный ракетный комплекс "Викинг" (экспортная версия "Бука-М3") и модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ, а также ракеты комплекса "Калибр" в экспортном облике Club-S и Club-N.

Российская деловая программа

Российскую делегацию на выставке возглавит заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Николаевич Дрожжов.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев напомнил, что при содействии ФСВТС России и Ростеха на территории Индии зарегистрированы совместные предприятия по выпуску автоматов Калашникова АК-203, локализация производства которых достигнет 100%, и вертолетов Ка-226Т. По словам Михеева, в ходе Defexpo 2020 российская сторона обсудит развитие текущих проектов с индийскими коллегами и представить широкий спектр продукции российской оборонной промышленности.

В частности, специалисты "Рособоронэкспорта" на полях выставки проведут публичные презентации установки АУ-220М, стрелкового оружия ORSIS и легендарных автоматов Калашникова, бронеавтомобилей семейства "Тайфун-К" и средств борьбы с беспилотниками.

В рамках выставки также пройдет российско-индийская военно-промышленная конференция. На ней "Уралвагонзавод" ознакомит индийских партнеров с разработанной моделью взаимодействия с индийскими частными компаниями по программе "Make in India".

Заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сообщил, что представители концерна проведут ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии и третьих стран, участвующих в выставке, а также с потенциальными заказчиками продукции и услуг. Планируется обсудить освидетельствование, техобслуживание, ремонт, модернизацию и утилизацию средств ПВО, а также обучение специалистов.

В "Вертолетах России" рассчитывают помимо проекта по локализации производства вертолета Ка-226Т обсудить с индийской стороной поставку новых гражданских вертолетов. Кроме того, специалисты холдинга представят потенциальным заказчикам систему послепродажного обслуживания вертолетов российского производства.

Другие участники

На DefExpo 2020 американские оборонно-промышленные компании развернули крупную экспозицию, в состав которой входят 19 компаний, в том числе Boeing, Lockheed Martin и General Atomics. В частности, индийское подразделение Boeing - Boeing India - представит боевой вертолет AH-64E Apache Guardian, морской патрульный самолет P-8I и тренажер новейшего истребителя корабельного базирования F/A-18 Super Hornet Block III, в то время как Lockheed Martin проведет первую презентацию истребителя пятого поколения F-35 Lightning II в Индии.

Крупнейший французский производитель авиационной техники Dassault Aviation представит истребитель Rafale, 36 единиц которого было закуплено Военно-воздушными силами Индии в сентябре 2016 года.

Израиль представляют 13 компаний. В частности, предприятие UVision продемонстрирует барражирующий боеприпас Hero-120F, который будет производится в Индии совместно с локальной компанией Aditya Precitech.

Выставка DefExpo 2020 проходит в Лакхнау с 5 по 9 февраля.

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