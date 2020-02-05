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На Северном Кавказе прошли учения артиллеристов и танкистов

В тактических учениях было задействовано около 350 единиц военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. артиллеристов, мотострелков и танкистов приняли участие в военных учениях на Северном Кавказе, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения Южного военного округа уничтожили превосходящие силы условного противника в ходе начавшейся серии тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Северного Кавказа. В тактических учениях ЮВО на Северном Кавказе приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и было задействовано порядка 350 единиц военной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация", - говорится в сообщении.

В учении были задействованы 152-мм гаубицы "Мста-Б", танковая рота на Т-72Б3М, мотострелки на многоцелевых тягачах, подразделения переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", роты снайперов и разведывательные подразделения. Экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" выполнили задачи переброски тактического воздушного десанта в заданный район полигона и эвакуации с поля боя под прикрытием ударных вертолетов Ми-35М.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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