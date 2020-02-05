Первая партия С-400 будет поставлена Индии до конца 2021 года

ЛАКХНАУ /Индия/, 5 февраля. /ТАСС/. Первая партия систем ПВО С-400 "Триумф" будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком, сообщил журналистам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

"Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года. Обучение индийских специалистов будет начато уже до начала этой поставки", - сказал Дрожжов.

Производство автоматов

Он также сообщил, что совместное предприятие России и Индии по производству автоматов Калашникова готово к началу производства, сейчас разрабатывается коммерческое предложение для Минобороны Индии.

"В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для Министерства обороны Индии. Российская сторона готова уже в этом году начать производство автоматов", сказал Дрожжов.

Производство танков

Коме того, индийский оборонно-промышленный комплекс увеличивает объемы лицензионного производства российских основных боевых танков Т-90С.

"В прошлом году был подписан контракт на увеличение лицензионного производства [танков Т-90С] до декабря 2028 года. Предполагается выпуск более 460 танков", - проинформировал Дрожжов.

Индия является одним из крупнейших операторов танка Т-90С. Согласно данным справочника Military Balance 2019, изданного лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS), на вооружении Сухопутных войск Индии состоит более 1025 танков Т-90С.

Сумма заказов

Заместитель директора ФСВТС рассказал, что портфель заказов на поставку российского вооружения в Индию за последние три года превысил $15 млрд.

"За последние три года портфель заказов превысил $15 млрд, а если говорить по объему законтрактованной продукции, то есть с 1991 года, данный объем составил около $70 млрд", - сказал Дрожжов.