Тяжелая БМП Т-15 "Армата" с модулем АУ-220М примет участие в параде Победы

Тайны морей и океанов. Что можно увидеть в крупнейшем в мире музее подводных аппаратов

В Кронштадте, городе моряков, находится музей обитаемых подводных самоходных аппаратов под открытым небом. В одной из машин посетители могут почувствовать себя гидронавтом или даже подводным разведчиком

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