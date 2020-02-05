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75-летие Победы

Тяжелая БМП Т-15 "Армата" с модулем АУ-220М примет участие в параде Победы

ЛАКХНАУ /Индия/, 5 февраля. /ТАСС/. Тяжелая БМП Т-15 "Армата" с новейшим модулем АУ-220М примет участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил журналистам гендиректор ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Георгий Закаменных на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

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"Модуль устанавливается на тяжелую БМП "Армата", и могу сказать, что на предстоящем юбилейном параде Победы он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП "Армата", - сказал Закаменных.

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Россия75-летие Победы
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