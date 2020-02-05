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"Буревестник" завершает разработку российского боевого модуля АУ-220

Генеральный директор предприятия Георгий Закаменных отметил, что модулем уже интересуется ряд потенциальных заказчиков

ЛАКХНАУ /Индия/, 5 февраля. /ТАСС/. ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав концерна "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех) завершает разработку новейшего дистанционно-управляемого боевого модуля АУ-220М. Об этом в среду в ходе международной выставки вооружений DefExpo 2020 сообщил журналистам генеральный директор "Буревестника" Георгий Закаменных.

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"В настоящее время модуль проходит предварительные испытания и находится на завершающем этапе разработки. Им уже интересуется ряд потенциальных заказчиков, у модуля большой экспортный потенциал", - сказал Закаменных.

По его словам, в ходе разработки модуль был существенно улучшен.

"В частности, улучшено вооружение - 57-мм пушка высокой баллистики может поражать все типы целей на поле боя, кроме основных боевых танков", - добавил Закаменных.

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Россия
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