Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных сил

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны напомнил, что 9 мая 2020 года будет отмечаться 75-летие окончания Великой Отечественной войны. "Безусловно, основное внимание будет приковано к главному военному параду в Москве, в котором задействуем 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов", - отметил Шойгу.

Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты. Историческую часть парада представят 10 расчетов в военной форме времён Великой Отечественной войны и механизированная колонна средних танков Т-34-85 и самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Подготовка личного состава в воинских частях уже ведется. С 25 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади.

Переходя к тематической части селекторного совещания, глава военного ведомства предложил обсудить вопрос комплектования первых курсов высших учебных заведений Министерства обороны. "Отмечу, что в целом созданная нами конкурсная система - а это не менее трех кандидатов на место - позволяет отбирать в военные вузы наиболее мотивированных юношей и девушек", - сказал Шойгу.

"Начиная с прошлого года мы повысили планку требований к будущим летчикам - впервые в летные училища были отобраны молодые люди только I и II группы профессионально-психологической пригодности, обладающие качествами, необходимыми для успешного освоения специальности военного летчика, - заявил глава военного ведомства. - Сегодня поговорим о том, как в полном объёме выполнить кадровый заказ на подготовку офицеров".

В продолжение темы был рассмотрен вопрос обучения младших специалистов - тех, кто непосредственно эксплуатирует современное, сложное и дорогостоящее вооружение, которое активно поступает в войска. По словам министра обороны, сегодня должности сержантов и старшин успешно комплектуются военнослужащими по контракту. На совещании были определены основные направления совершенствования системы подготовки младших специалистов.

Следующим вопросом повестки селекторного совещания стало инфраструктурное обеспечение Вооруженных сил. Министр обороны отметил, что инфраструктурное обеспечение армии и флота в последние годы активно развивается по всем направлениям. Строительство объектов военной инфраструктуры ведется опережающими темпами - ежегодно строится более 3,5 тыс. зданий и сооружений.

Министерство обороны наделено всем спектром полномочий, включая проектирование, строительство, выдачу разрешительной документации и последующую эксплуатацию построенных объектов. "Нами выработаны механизмы максимально оперативной передачи зданий и сооружений для их использования в повседневной деятельности войск, которых должны придерживаться все ответственные должностные лица", - заявил Шойгу, подчеркнув, что на сегодняшний день имеются не единичные случаи волокиты с приемкой завершенных строительством объектов - при этом зачастую по необоснованным причинам, не связанным с их строительной готовностью.

Построенные объекты должны безусловно приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами на их текущее содержание. Такую работу соответствующим органам военного управления следует проводить на постоянной основе.

"Поручаю главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим войсками военных округов и родами войск, заинтересованным органам военного управления своевременно определять пользователя и балансодержателя объектов, брать вопрос их приёма в эксплуатацию на особый контроль и обеспечивать приёмку зданий и сооружений в трехмесячный срок", - дал указание министр обороны.