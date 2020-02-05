{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Уралвагонзавод" начал выполнение контракта на поставку МО РФ модернизованных танков Т-90М

Контракт между предприятием и оборонным ведомством был подписан на форуме "Армия-2017"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Контракт на поставку российским военным модернизированных танков Т-90М, госиспытания которых были недавно завершены, уже выполняется. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в Ростех).

На эту тему
"Прорыв" на рынке вооружений. Россия показала новый танк Т-90М на испытаниях

"Государственные испытания танка Т-90М в ОКР "Прорыв-3" успешно завершены. Контракты между "Уралвагонзаводом" и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М заключены и находятся в стадии выполнения", - сказал собеседник агентства.

Контракт на поставку глубоко модернизированных танков Т-90М был подписан Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2017".

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из Вьетнама
Российский министр обороны отметил, что в конце января исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС