Женщины-военнослужащие ЧФ пройдут на параде в День Победы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Женщины-военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) впервые за пять лет пройдут в составе парада в Севастополе в День Победы. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы флота.

В параде 9 мая в честь 75-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией будут участвовать военнослужащие Черноморского флота, Южного военного округа, личный состав других силовых министерств и ведомств Севастополя.

"Военнослужащие-женщины пройдут в парадном строю спустя пять лет после предыдущего прохождения в 2015 году", - сообщили на флоте, уточнив, что в этом году их количество увеличится по сравнению с 2015 годом.

Сейчас в воинских частях флота отбирают участников строя, происходит распределение и формирование парадного расчета исходя из роста военнослужащих. Общие тренировки прохождения начнутся в конце марта.

"Большинство военнослужащих слабого пола, задействованные в тренировках, проходят военную службу в подразделении управления беспилотными летательными аппаратами из состава морской авиации и ПВО ЧФ", - добавили в пресс-службе.