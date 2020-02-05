Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из Вьетнама

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве обсудил вопросы военного сотрудничества с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.

Российский министр отметил, что 30 января исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. "С Вьетнамом нас связывают прочные узы всеобъемлющего стратегического партнерства... За этот период накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Шойгу.

Особый характер отношений между государствами, по словам главы российского военного ведомства, наглядно подтверждает перекрестный год России и Вьетнама, который проходит с 22 мая 2019 года по 22 мая 2020 года впервые за всю историю двусторонних отношений. "Мы всегда открыты для предметного разговора о развитии нашего взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества", - подчеркнул Шойгу.