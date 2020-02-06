Скорострельный робот. Россия презентовала новый универсальный боевой модуль

Разработка предназначена не только для вооружения всех современных боевых машин, также она может быть использована на кораблях малого водоизмещения и даже на самолетах, что делает новинку универсальной

57-мм дистанционно управляемый необитаемый боевой модуль АУ-220М в новой конфигурации, который концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех") впервые представил за пределами России, стал главной новинкой российской экспозиции на оружейной выставке Defexpo 2020 в Индии. Эта установка — одна из самых перспективных разработок отечественной оборонки и в ближайшем будущем поступит на вооружении армии России. В этом году в составе тяжелой БМП Т-15 "Армата" модуль пройдет по Красной площади в Москве на параде Победы.

' ТАСС/пресс-служба АО "Концерн "Уралвагонзавод" (ЦНИИ "Буревестник")'

"В настоящее время модуль проходит предварительные испытания и находится на завершающем этапе разработки. Им уже интересуется ряд потенциальных заказчиков, у модуля большой экспортный потенциал", — сообщил журналистам на выставке генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

На стенде Ростеха представлен натурный образец автоматической облегченной артиллерийской установки со сверхзвуковыми противотанковыми управляемыми ракетами "Атака". Ранее на международных выставках показывали прототип этого модуля, у которого был немного другой дизайн, комплектация и некоторые технические характеристики. Сейчас изделие существенно улучшено. В частности, 57-мм пушка высокой баллистики может поражать все типы целей на поле боя, кроме основных боевых танков.

Скорострельность и универсальность АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он предназначен для вооружения различных боевых платформ: боевых машин пехоты (БМП), как имеющихся в наличии (при их модернизации; созданная самоходная установка "Деривация-ПВО" размещена на БМП-3), так и перспективных — "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Модуль может быть также использован в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения. "Ключевая особенность разработки — в ее универсальности: АУ-220М можно как поставить на шасси БМП или БТР, так и разместить на кораблях или применять в стационарном варианте. Уверен, что этот модуль имеет все шансы стать бестселлером мирового рынка вооружений и внести достойный вклад в поддержание имиджа российского оружия и нашей страны в целом", — сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

Артустановка имеет круговое вращение в 360 градусов по горизонту, дальность стрельбы — до 14,5 км с максимальной скорострельностью до 80 выстрелов в минуту (ранее в СМИ сообщали о 120). С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм (боекомплект — 1000 патронов).

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"Главное — пушка (калибр 57 мм) и новый механизм подачи боеприпасов, который обеспечивает такую высокую скорострельность. Очень выгодный калибр по современным меркам, потому что мощнее 30 мм и позволяет применять управляемые и корректируемые боеприпасы, на которые можно поставить электронику. У нас управляемыми боеприпасами на сегодняшний день стреляют танковые пушки 125 и 152 мм (артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ" — прим. ТАСС). Но по сравнению с этими калибрами боекомплект 57 мм весит меньше. При использовании этой пушки, отличающейся высокой баллистикой, можно вести очень высокоточный огонь", — рассказал ТАСС об основных достоинствах АУ-220М военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Там стоит комплекс дистанционного управления, который позволяет делать огневое заграждение. То есть режим огневого налета, который был реализован на самоходных гаубицах "Мста-С" и "Коалиция". Несколько боеприпасов можно отправить в одну точку и с помощью дистанционного подрыва создать целое облако огня Дмитрий Литовкин военный эксперт

Размещаемый боезапас АУ-220М состоит из 80 унитарных боеприпасов. В боекомплект входят 57-мм снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый. По данным разработчиков, это позволяет эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты (БЛА), низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземную легкобронированную технику и полевые укрепления. Советское наследие Новая машина считается наследницей легендарной "Адской молотилки" — самоходной зенитной установки ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР еще в 1955 году. Современной альтернативы ей до последнего времени не существовало.

Описание Самоходная зенитная установка ЗСУ-57-2, 1959 год © ТАСС

Самоходная зенитная установка ЗСУ 57-2 В основе установки С-68 был модернизированный корпус танка Т-54, шасси которого облегчили — укоротили на одну пару опорных катков. Башня вмещала шесть членов экипажа, которые управляли спаркой 57-мм пушек. Орудие поднималось на угол 85 градусов. Пара заряжающих могла обеспечить темп стрельбы 100–120 выстрелов в минуту (максимальная достигала 240), но конструкция орудий требовала охлаждения ствола каждые 50 выстрелов, что ограничивало скорострельность. Дальность стрельбы составляла 12 км, но эффективная — около 4 км. Всего было произведено более 850 машин, которые активно поставлялись на экспорт. Машину использовали армии 24 стран, восемь из которых эксплуатируют зенитку до сих пор. Машина прошла 13 вооруженных конфликтов. Лучшего орудия никто в мире не имел. В США была M42 с парой 40-мм орудий, уступающих советским пушкам по дальности и баллистике, а в Великобритании — Crusader AA (танк с одной 40-мм пушкой Bofors). На их фоне ЗСУ-57-2 была более универсальным аргументом на поле боя. Продолжение

"Есть подозрение, что для АУ-220М осталось очень много снарядов. То есть боекомплект копеечный. Ведь она может применять целый арсенал штатных 57-мм снарядов как от советской С-68 — осколочно-трассирующих и бронебойных. И также ряд принципиально новых многофункциональных боеприпасов с дистанционным взрывателем и управляемых артиллерийских снарядов", — говорит Литовкин. Таким образом, новый модуль с калибром 57 мм значительно "удешевляет" применение ПВО ближней зоны. "В отличие от зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", который оснащен гиперзвуковыми ракетами, это значительно дешевле, потому что применяются обычные боеприпасы, — считает эксперт. — С этим модулем можно бороться с легкобронированной техникой — в одну точку можно отправить десяток снарядов. И точно пробьет БТР, БМП, бронеавтомобиль. И даже может повредить танк. Ну оптику у него точно всю посбивает, без которой он двигаться не сможет". БМП станут роботами Вооруженные новым модулем боевые машины способны вести огонь с места, с ходу и на плаву, в любое время суток и в любых погодных условиях. Возможность дистанционного управления оружием по каналам связи позволяет решать целый спектр боевых задач без непосредственного участия экипажа — в роботизированном режиме. "Так как модуль дистанционный, то можно делать стационарную огневую точку. Оператор может сидеть где-то в блиндаже, управлять и стрелять им. Фактически это превращает модуль в робота", — говорит Литовкин. Что касается перспективных машин, то этот модуль уже демонстрировался на тяжелой БМП Т-15 "Армата" на форуме "Армия-2019". В этом году его увидят на параде Победы в Москве. В отличие от Т-15, БМП-3 с АУ-220М не имеют сверхзвуковых противотанковых ракет "Атака".

Описание БМП Т-15 "Армата" с боевым модулем АУ-220М © Станислав Красильников/ТАСС

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"Шасси "Бумеранга" (унифицированная колесная платформа, на базе которой созданы бронетранспортер и колесная боевая машина пехоты — прим. ТАСС) позволяет ставить на него любой боевой модуль, в том числе АУ-220М. Но окончательное решение за Минобороны РФ. После проведения госиспытаний они могут проводить опытно-конструкторские работы по установке различных модулей на эту машину. Предварительные испытания колесного БМП К-17 "Бумеранг" проводились с модулем "Эпоха" (в него входят автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм, спаренный с ней пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-М" — прим. ТАСС) и 7,62-мм пулеметом ПКТМ на БТР К-16", — сообщил ТАСС руководитель направления по работе со СМИ и рекламе Военно-промышленной компании (разработчик "Бумеранга") Сергей Суворов. Новаторство на море Корабельный вариант АУ-220М был впервые показан на Международном военно-морском салоне в 2015 году. Основное предназначение — установка на корабли водоизмещением более 250 тонн. По некоторым данным, в ходе международных выставок модулем уже заинтересовались специалисты Зеленодольского судостроительного завода, выпускающие корабли проекта 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт". На них сейчас установлена 30-мм шестиствольная автоматическая артиллерийская установка АК-630.

Описание Автоматическая установка АК-630 © Вадим Жернов/ТАСС

Сейчас в основном корабли ВМФ России используют артустановки калибров 30, 76,2 и 100 мм. Поэтому для современного нашего флота 57-мм модуль, можно сказать, новаторство. Все же некоторые иностранные государства имеют в своем составе корабли с пушками подобного калибра. Так, шведский концерн Bofors (сейчас в составе американской компании BAE Systems) с 1960-х годов производит корабельные пушки калибра 57 мм. Bofors SAK 57 состоит на вооружении в Швеции, Финляндии, США, Канаде, Мексике и др. Последняя модификация — Bofors 57 Mk 3 — в настоящее время стоит на вооружении американского флота и береговой охраны под обозначением Mk 110, использует те же боеприпасы, что и предыдущие версии, но может стрелять и "умными" снарядами.

Описание Корабельная артиллерийская установка Bofors Mk 110 © REUTERS/Edgar Su

Кроме того, фрегаты и корабли береговой охраны США и Германии оснащены корабельными артустановками калибра 76 мм, разработанными и производимыми итальянской компанией OTO Melara. Ганшип. Летающая артиллерия Еще одна особенность АУ-220М — он может быть включен в состав бортового вооружения летательных аппаратов. Это позволяет создать российскую версию самолета типа Gunship для мощного огневого воздействия по наземным целям. В 2019 году стало известно, что на базе транспортника Ан-12 разработан аванпроект — аналог американского самолета AC-130. "Открыта ОКР [опытно-конструкторская работа] на разработку летающей батареи — самолета непосредственной поддержки войск на поле боя, аналогичного американским "ганшипам" AC-130. В качестве летающей лаборатории будет использован военно-транспортный самолет Ан-12 с двумя пушками калибра 57 мм", — сообщал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, добавив, что самолет также планируется вооружить орудиями меньшего калибра и автоматическими гранатометами.

"Одновременно и десантно-транспортные задачи можно выполнять, и прикрытие войск. Такая авиационная поддержка. Но только локального характера. Массово использовать такие самолеты нецелесообразно. Такой проект будет востребован только для Сил спецопераций ВС РФ. И тогда это эффективное средство", — такое мнение высказал ТАСС заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Как правило, такие задачи возникают на большом удалении от авиационных баз. Когда необходимо осуществить высадку десанта и одновременно их поддержать огнем. Перед десантированием нанести удар или вывести из строя на какое-то время. И после десантирования группы оказывать им огневую поддержку. Здесь очень эффективно "ганшип" применить Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

"У нас подобные примеры есть, когда в Афганистане с Ан-12 выполняли бомбометания. Работали по ущельям, ставили специальный транспортер, бомбы ОФАБ-250 поперек ложились на него и выкидывались с открытой рампы", — добавляет летчик.

Использование бомбардировщика Ан-12 На Ан-12 предусматривалась подвеска бомб различного назначения. На правой стороне фюзеляжа имелся бомбовый отсек с люком для двух авиабомб калибром от 50 до 100 кг или шести бомб калибром 25 кг. Также бомбы небольшого калибра подвешивались на балках в передних частях обтекателей шасси. Наиболее рациональной с точки зрения накрытия площадных и протяженных целей была загрузка 250- и 500-килограммовых бомб и разовых бомбовых кассет. Бомбометание могло вестись только с горизонтального полета без маневрирования. Впервые в бою Ан-12 в качестве бомбардировщика применили индийские ВВС в ходе войны с Пакистаном в 1971 году. Экипажи наносили удары по аэродромам, складам вооружения и хранилищам ГСМ. Советские ВВС активно применяли Ан-12 для нанесения бомбовых ударов в ходе боевых действий в Афганистане. Они сыпали бомбы на укрепрайоны и базы мятежников с безопасной высоты, недоступной для ПЗРК и малокалиберных зенитных установок. Всего Ан-12 брал до 16 тонн бомб. Продолжение

Самая современная модификация AC-130W Stinger II вооружена одной пушкой 30-мм GAU-23/A и одной пушкой М102 калибра 105 мм, которые располагаются по одному из бортов самолета.

В России традиционно для поддержки войск на поле боя используются одноместные штурмовики, вооруженные пушками калибра до 30 мм, управляемыми и неуправляемыми ракетами. Отличительной особенностью "ганшипа" AC-130 стало наличие крупнокалиберной артиллерии, которую невозможно установить на обычные штурмовики. Экипаж такого самолета составляет 12 человек. На сегодняшний день самолеты семейства AC-130 используются командованием специальных операций ВВС США. Универсальность и уникальность По заявлению разработчиков, в процессе испытаний конструкция АУ-220М подверглась ряду изменений: снижена высота модуля (это хорошо заметно на представленном УВЗ видео), что позволило сделать более удобным систему заряжания, установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей с более точными характеристиками.

К настоящему времени ЦНИИ "Буревестник" создал научно-технический задел, позволяющий в интересах Сухопутных войск, ВДВ, ВКС и ВМФ создать межвидовую систему 57-мм вооружения, основанную на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения, воздушных судах, а в морском исполнении — на кораблях ВМФ Георгий Закаменных генеральный директор ЦНИИ "Буревестник"

' "Уралвагонзавод"'

Смена калибра позволила создавать под него "умные" боеприпасы, потому что современная электроника позволят это делать именно для 57 мм.

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