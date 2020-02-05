Путин заявил, что Россия видит перспективы ВТС с Алжиром

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром. Он также надеется на приезд в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

"Прочные, дружеские отношения связывают Россию с Алжиром", - констатировал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран, в том числе Алжира. По его оценке, "состоявшиеся в конце прошлого года президентские выборы стали серьезным шагом на пути политических и социально-экономических преобразований в Алжире". "Поддерживаем проводимую Алжиром сбалансированную линию в международных и региональных делах, видим хорошие перспективы для наращивания экономического и военно-технического сотрудничества, координации в целях укрепления стабильности и безопасности в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне", - подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что "недавно в Берлине имел короткую беседу с президентом [Алжира]". "Надеюсь увидеть его в России", - сказал президент РФ.