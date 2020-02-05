Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый фрегат проекта 22350 с полностью российской энергетической установкой "Адмирал Головко" будет спущен на воду до 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в среду гендиректор "Северной верфи" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) Игорь Пономарев.

"Фрегат "Адмирал Головко" будет спущен на воду до 1 июля", - сказал Пономарев.

Как, в свою очередь, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), "газотурбинный двигатель для фрегата "Адмирал Головко" изготовлен и поставлен на "Северную Верфь". В ОДК добавили, что в ПАО "Звезда" сейчас идут испытания редуктора, по результатам которых будут проведены испытания всего силового агрегата корабля - газотурбинного и дизельного двигателей и редуктора.

На первом и втором фрегатах проекта 22350 - "Адмирале Горшкове" и "Адмирале Касатонове" - установлены российские дизели, однако в качестве форсажных двигателей используются газотурбинные установки (ГТУ) производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". В 2014 году сотрудничество с украинской компанией было прекращено, что привело к проблемам с завершением работ на остальных фрегатах проекта 22350 и фрегатах проекта 11356. Российские предприятия приступили к разработке отечественных аналогов украинских ГТУ.

Фрегаты проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" введен в состав ВМФ РФ в июле 2018 года, первый серийный - "Адмирал Касатонов" - спущен на воду в 2014 году, в настоящее время завершаются испытания корабля. Закладка фрегата "Адмирал Головко" состоялась 1 февраля 2012 года. На "Северной верфи" на разных стадиях строительства находятся еще четыре фрегата этого проекта.