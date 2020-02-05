Минобороны хочет ускорить работы по производству двигателей для модернизированных Ту-160

САМАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Производство двигателей НК-32 второй серии для стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 идет в плановом режиме, однако их ход необходимо ускорить. Об этом сообщил сообщил в среду замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

"Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту", - сказал Криворучко журналистам во время визита на ПАО "Кузнецов" в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК.

"Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведенные в новом облике", - добавил замминистра.

Он отметил, что двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с его первоначальной версией, что позволит новым стратегам увеличить дальность полета на 1000 км.

В январе 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году. Глава военного ведомства уточнил, что производство самолета было возобновлено на Казанском авиазаводе.

По словам министра, Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.