Двое военных не сумели обжаловать штраф в 31 млн рублей за случайный запуск ракет в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд согласился с выводами Крымского гарнизонного военного суда, по решению которого двое военнослужащих должны возместить Минобороны ущерб от случайного пуска ракет в Крыму на сумму более 31 млн рублей. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили в суде.

Судом установлено, что из-за действий Николая Зверева и Алексея Чебанова произошел несанкционированный запуск двигателя находившейся в ангаре ракеты. В результате были полностью уничтожены две авиационные управляемые ракеты Х-29ТД стоимостью по 18,5 млн рублей, коллиматорное защитное устройство КЗУ-3 стоимостью с учетом износа на день ущерба 2,8 млн рублей. Также был поврежден корпус унифицированной компрессорной станции УКС-400В-П4М. Инцидент произошел 1 октября 2017 года.

Уточняется, что Минобороны обратилось с иском на 46,57 млн рублей. По решению суда, Зверев должен выплатить 15 млн рублей, Чебанов - 16 млн рублей.

В июне этот же суд назначил Звереву ограничение по военной службе на срок один год с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства, а Чебанову - ограничение по службе на один год три месяца с удержанием 15% денежного довольствия.