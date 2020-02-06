Индия выпустила по лицензии около 2,5 тыс. БМП-2

ЛАКХНАУ /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс Индии выпустил по лицензии порядка 2,5 тыс. боевых машин пехоты БМП-2. Об этом на международной выставке вооружений DefExpo 2020 сообщили ТАСС представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В 1984 году Индии была передана лицензия на производство 3 тыс. БМП-2. С момента передачи лицензии, по нашей оценке, было произведено порядка 2,5 тыс. штук", - отметили в ФСВТС.

"Каких-либо обращений на закупку дополнительной партии БМП-2 мы не получали", - добавили в службе.

В феврале 2017 года Министерство обороны Индии сообщило о намерении закупить дополнительную партию из 149 единиц БМП-2. "Формально индийские партнеры могут произвести недостающее количество", - сообщили в ФСВТС.