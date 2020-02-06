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"Уралвагонзавод" планирует расширить производство комплектующих для танков в Индии

Перечень изделий для производства выбирала индийская сторона

ЛАКХНАУ /Индия/. 6 февраля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") намерен расширить производство комплектующих для танков Т-72М1 и Т-90С на территории Индии. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе УВЗ.

"Планируется организовать производство двигателей, водяных и масляных радиаторов, автоматов заряжания, элементов топливной системы, приборов электрооборудования корпуса и башни, блоков управления электропитанием и пусковых генераторов, гусеничных лент для танков Т-72М1 и Т-90С", - уточнили в концерне.

Перечень планирующихся к производству в Индии комплектующих выбирала индийская сторона, обосновав это высокой потребностью именно в такой номенклатуре изделий. В настоящее время УВЗ уже сотрудничает с семью индийскими партнерами по программе Make in India.

"Уралвагонзавод" готов к дальнейшей работе с индийскими компаниями и не ограничивает число промышленных партнеров, как и перечень предлагаемых к производству комплектующих для танков Т-72М1 и Т-90С", - приводят в пресс-службе слова директора по ВТС "Уралвагонзавода" Игоря Куликова.

Кроме того, индийская сторона видит экономическую привлекательность проекта в рамках программы Make in India, так как УВЗ уже участвует в техническом сопровождении лицензионного производства танков Т-90С и поставляет необходимые комплектующие.

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